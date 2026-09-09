中国大陆国台办发言人陈斌华表示，两岸统一是不可阻挡的历史大势，对于台湾民众而言不是选答题，而是必答题。他认为，“和平统一、一国两制”是实现两岸统一的最佳方式，既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安。

大陆国台办星期三（9月9日）在北京举行例行新闻发布会。陈斌华会上表示，“和平统一、一国两制”是实现两岸统一的最佳方式，体现了海纳百川、有容乃大的中华智慧，既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安。

陈斌华指出，“一国两制”在台湾的具体实现形式，会充分考虑台湾现实情况，会充分吸收两岸各界意见和建议，会充分照顾到台湾民众的利益和感情。

他强调，两岸统一是不可阻挡的历史大势，对于台湾同胞而言不是选答题，而是必答题。大陆并乐见越来越多台湾民众正视统一，开始了解讨论“一国两制台湾方案”的具体内容，通过各种方式为“两制台湾方案”建言献策。

陈斌华表示，在此过程中，两岸民众有分歧、有争鸣都是正常现象。大陆方面相信会有更多台湾民众突破民进党政府制造的思想禁锢和信息茧房，越来越认识到“一国两制”的优越性和“两制台湾方案”的包容性。

对于台湾外交部上月以来数次重申两岸互不隶属，陈斌华表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，从来就不是一个国家，今后也绝无可能成为一个国家，根本不存在主权。

陈斌华称，不管民进党政府如何大放厥词，煽炒“新两国论”，都改变不了台湾属于中国的历史和法理事实，改变不了“台独”穷途末路、注定败亡的结局，更阻挡不了两岸终将统一、也必将统一的大势。

台湾总统赖清德上周六（5日）在全台律师联合会律师节晚宴致词时，指中国大陆除了对台湾文攻武吓、统战渗透外，“在国际上也错误诠释联合国大会第2758号决议，声称台湾是中华人民共和国的一部分”。

陈斌华表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是不容置疑的历史和法理事实，是真正的台海现状。赖清德及民进党政府一再歪曲、攻击联大第2758号决议，妄图挑战国际社会普遍承认的“一个中国”原则，只会自取其辱、必遭挫败。