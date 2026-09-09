中国北京市副市长、市公安局局长秦运彪已兼任公安部副部长。

据中国公安部官网星期三（9月9日）消息，秦运彪已任公安部党委委员、副部长，同时继续担任北京市副市长、市政府党组成员、市公安局党委书记、局长等职。

公开简历显示，秦运彪现年52岁，广西全州人，2000年6月加入中国共产党，1997年7月参加工作，广西区委党校研究生学历，法学学士。

秦运彪毕业于中国人民公安大学治安系安全防范专业，毕业后长期在广西壮族自治区公安厅工作，先后在交通管理、政治部等部门任职，2013年出任广西公安厅政治部副主任兼人事处处长，隔年转任公安厅交通警察总队政委。

2016年，秦运彪转赴地方系统任职，出任百色市副市长、市公安局局长。2018年调任南宁市副市长、市公安局局长。

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2021年，秦运彪调任公安部刑事侦查局政委。2022年转任北京市公安局党委副书记、副局长，以及分管日常工作的副局长。

2024年12月，秦运彪获任北京市副市长、市公安局局长，并兼任市公安局督察长、市委政法委副书记。此次履新后，他同时担任公安部副部长。