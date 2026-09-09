空中客车公司（Airbus）下调了对中国市场单通道喷气式客机的长期需求预测，因为中国不断扩张的高速铁路网络正在分流部分航空出行需求。

据彭博社报道，这家欧洲飞机制造商在新闻稿中称，预计未来20年中国市场将须要交付7480架窄体客机，较去年的预测减少近500架。中国是空客商用客机交付的最大单一出口市场。

空客说，短途高速铁路的发展导致航空出行的市场份额小幅下降。此次下调也考虑了人口结构变化和经济前景等因素。

空客称，在高铁行程时间不到六小时的线路上，高铁对中国国内航空出行的影响约为10%。

空客对未来20年的预测显示，中国总共将需要8830架飞机，其中近60%用于满足市场增长需求。空客的这项预测与波音公司发布的类似，涵盖整个市场，而不仅限于空客自身的市场潜力。

目前，近30家中国大陆航空公司运营着2370架空客飞机，使空客在中国市场的份额超过50%。为应对未来需求，空客去年开始提高天津工厂A320neo系列飞机的产量。该工厂经过扩建后，产能增至原来的两倍。