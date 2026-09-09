中国人工智能（AI）初创企业深度求索（DeepSeek）据报已聘请中信证券，为在上海科创板首次公开募股（IPO）做准备。

路透社星期三（9月9日）引述知情人士报道，这家总部位于杭州的公司计划今年启动IPO程序。拟在中国上市的企业，通常会在正式提交申请前聘请证券公司进行上市辅导。

但知情人士说，DeepSeek上市的具体时间、募资规模和目标估值目前均未确定。

在中美头部AI企业竞争日趋激烈之际，DeepSeek正寻求更多资金，用于算力基础设施、模型研发以及人才招募和留任。

另一名消息人士称，DeepSeek创始人梁文锋希望通过IPO融资，为关键员工和研究人员提供更具吸引力的激励，以留住人才。DeepSeek近期已有部分人才流向资金实力更雄厚的竞争对手，包括字节跳动和小米。

路透社7月曾报道，DeepSeek正进行新一轮融资，公司估值可能达到5000亿元人民币（942亿新元）。据消息人士和投资者提交的文件显示，公司今年6月已完成约74亿美元（93.5亿新元）融资，投后估值超过500亿美元。

但路透社指出，中国AI企业的估值仍远低于美国同行。一些投资者认为，Claude和Mythos开发商Anthropic上市时估值最高可能达到2万亿美元，OpenAI计划上市时的估值则可能高达1万亿美元。

这一差距反映出中美AI企业在营收规模上的悬殊，也凸显中国AI开发商面临的挑战，即如何将不断提升的技术竞争力转化为商业收入和盈利能力。