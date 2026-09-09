中国据报收紧房地产企业使用强制可转换债券进行债务重组，可能冲击碧桂园等大型开发商已经谈妥的重组方案，并增加它们被清盘的风险。

彭博社引述知情人士报道，中国证监会近期拒绝受理多批强制可转换债券的登记申请。这类债转股工具是房企与境外投资者磋商债务重组方案时的重要组成部分。

碧桂园计划发行总额130亿美元（164亿新元）的境外强制可转换债券，并已发行其中一部分。公司数周前接获通知，证监会拒绝受理相关债券的登记申请，理由是碧桂园被列为失信主体，不符合登记资格。企业违约或违反监管规定等，都可能被列为失信主体。

远洋集团此前也考虑发行这类债券，作为与部分私人贷款机构进行双边债务重组的一环，但同样接到证监会不支持相关登记的通知。

强制可转换债券允许陷入困境的开发商以债券置换债务，并在日后将债券转换为股票，既可减轻房企的偿债压力，也让债权人有机会从公司复苏中获益。这项机制虽然鲜为人知，却日益成为中国房企债务重组的重要工具。

中国房地产行业迄今已有约1300亿美元债务违约。在房企可用的化债工具所剩无几之际，证监会的最新举措可能冲击已经达成的重组方案，并进一步收窄房企的化债途径。知情人士称，由于前景不明朗，一些房企和金融服务机构已暂缓推进重组计划。

报道称，目前尚不清楚证监会拒绝登记只是程序性延误，还是意味着这类工具将被长期叫停。消息传出后，中国房地产股星期三（9月9日）走低，彭博中国房地产股指数一度下跌2.6%，碧桂园股价最多下挫6%。

中国收紧房企债务重组工具之际，北京正采取更广泛的措施提振低迷的房地产市场。监管机构上月出台多项政策，包括支持开发商通过股权和债券市场融资。

这显示北京正区别对待整体房地产市场与违约房企的债务困境。碧桂园等房企的重组已持续多年，在楼市中的影响力也不断减弱，使当局可对这些企业采取更强硬立场，而不至于对整体市场造成广泛冲击。

研究机构CreditSights亚洲策略主管Zerlina Zeng说：“监管机构采取强硬立场并不令人意外，因为违约房企的债务已不再对中国金融体系构成系统性风险，也不会影响其他中国企业的融资渠道。”