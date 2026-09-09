中国官方星期三（9月9日）发布11个新职业和23个新工种，包括具身智能机器人应用技术员、低空物流员、智能体开发员等。

据中新社报道，中国人力资源和社会保障部等部门星期三发布11个新职业，分别是数字孪生工程技术人员、具身智能机器人应用技术员、工业产品数字建模师、运动数据分析师、微电网管理员、氢燃料电池制造工、电解水制氢工、制香香艺师、船舶岸基管理工程技术人员、卫星导航设备装调工，以及企业可持续发展规划师。

至于23个新工种，当中包括低空物流员、低空智能网联系统管理员、智能体开发员、新能源汽车检测员、机场净空巡查员、适老化改造设计师、鲜切花加工工、冰雪雕塑工，以及社区工作者等。

据央视新闻客户端报道，此次发布的11个新职业，数字职业有五个，占到发布新职业总数的45.5%。截至目前，中国发布的数字职业已达到113个。

中国就业培训技术指导中心职业分类和标准开发处处长张薇说，数字职业的持续扩容，清晰勾勒出产业数字化和数字产业化的大趋势，预测未来一段时期数字技术技能人才的缺口将会较大。

张薇也说，随着新职业的设立，政府会进一步加大对数字人才的培养力度。

2019年以来，中国已累计发布八批121个新职业。

据报道，从职业分类角度看，增加较多的主要是社会生产服务和生活服务人员，有72个，占比60%；专业技术人员和生产制造及有关人员相关职业各有21个，分别占比17%。