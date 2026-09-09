巴拿马部分国会议员推动成立“巴拿马—台湾立法院跨党派交流小组”，中国大陆对此表达强烈不满，并反对建交国同台湾开展任何形式的官方往来。

综合联合新闻网和自由时报报道，巴拿马与台湾在2017年6月断交后，巴拿马部分议员近两年积极组团访问台湾，促进科技和经贸交流。巴拿马国会星期二（9月8日）正式与台湾立法院成立跨党派交流小组。

中国驻巴拿马大使馆发言人星期三（9日）在微信公众号发文说，巴拿马国会一些议员公然违背一个中国原则和巴拿马外交政策，执意成立所谓“巴拿马—台湾立法院跨党派交流小组”，个别国家国会议员公然为此张目，使馆对此表示强烈不满和坚决反对。

“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则，也是中巴关系的政治基础。”

发言人说，与中国大陆在2017年建交以来，巴拿马历届政府均恪守一个中国原则。总统穆利诺和外交部长马丁内斯—阿查多次表示，巴拿马恪守一个中国原则，外交政策由中央政府制定。

发言人也说，巴拿马国会是巴拿马国家机构的一部分，国会机构和议员理应完整准确执行国家对外政策。巴国会议员同中国一个省的所谓立法机构成立“交流小组”是对中国内政的粗暴干涉，违反了一个中国原则这一国际关系基本准则，违背了巴国家外交政策，就双边关系释放了错误信号。

“我们敦促相关议员尽快改弦更张，遵守国家外交政策，停止干涉中国内政，停止干扰破坏中巴关系。我们也严正告诫个别纵容支持‘台独’分子的第三方，中方维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，任何破坏一个中国原则的行径都注定失败。”