台湾出现印有中国大陆连锁品牌瑞幸咖啡标志的货箱，引发瑞幸即将赴台开店的猜测。台湾经济部投审司说，瑞幸若要赴台投资，须循陆资管道申请；中国大陆国台办则称支持两岸企业双向投资，并批评民进党政府蓄意阻挠大陆投资和产品入岛，是“不得人心的政治操弄”。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，台湾街头近期出现印有中国大陆连锁品牌瑞幸咖啡标志的货箱，招聘网站也刊出相关门店的征才广告，引发瑞幸可能进军台湾的猜测。

台湾经济部投审司星期一（9月7日）说，已致函台湾代理商顺昱公司委托的律师事务所，要求本案应由瑞幸咖啡循陆资投资管道提出申请。

对此，大陆国台办发言人陈斌华星期三（9日）在记者会上回应说，乐见台湾民众用上大陆的优质商品，支持两岸企业双向投资、合作共赢。

他批评，民进党政府出于一党私利，蓄意阻挠限制大陆投资、产品入岛，“恶化岛内营商环境，损害台湾民众切身利益，是不得人心的政治操弄”。

去年底也曾传出瑞幸咖啡有意赴台设点。台湾经济部长龚明鑫当时说，政府并未禁止陆资餐饮企业赴台，但业者必须依法提出申请，当局也会审查其资金来源和实质关系。

台湾经济部当时称，尚未批准瑞幸咖啡赴台投资；若发现相关经营活动涉及陆资或违反规定，将依法处理。