美国安全机构本周指责六家中国人工智能（AI）企业，系统性地从美国AI模型中提取专有知识，用于训练自身产品，并敦促美国开发商立即采取保护措施。中国外交部星期三（9月9日）敦促美国不要对中国进行不实的指责和抹黑，并强调中美都是AI大国，应当加强合作。

综合彭博社和路透社报道，美国国家安全局、联邦调查局及网络安全和基础设施安全局星期二（9月8日）发表联合声明，称六家中国企业至少从2024年起利用“蒸馏”技术，以“工业化规模”访问美国AI模型并提取信息。

声明点名的中国企业包括深度求索（DeepSeek）、Kimi开发商月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰和智谱，涉及的美国模型来自Anthropic、OpenAI、Alphabet旗下谷歌和SpaceX。

蒸馏是利用较大模型生成的内容训练其他模型的技术，可用于降低训练和运行成本。这项技术本身有正当用途，美方此次指控的重点是，中国企业未经授权使用美国模型，并刻意绕过相关使用限制。

声明称，这些企业正在开展“激进、恶意且有针对性的蒸馏活动”，而且中国政府很可能知情。美方建议开发商针对疑似恶意蒸馏请求调整模型回复，并相互分享相关情报。

此次指控距离中美领导人计划在华盛顿举行的峰会仅剩数周，可能为双边关系增添摩擦。随着双方争夺AI技术和市场主导权，这一领域已日益成为中美竞争的焦点。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上指出，中国人工智能的发展是高水平科技自立自强的成果，也得益于北京始终秉持共商共建共享和开放合作的理念。

她表示，中国始终认为各方应当加强合作，推动人工智能开放、包容、普惠、向善发展，服务全人类的福祉。“希望美方能够认真落实两国元首达成的重要共识，不要对中国进行不实的指责和抹黑。中美都是人工智能大国，应当加强合作。”