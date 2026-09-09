中老铁路今年前8个月开行国际旅客列车972列，发送跨境旅客24.4万人次，比2025年同期增长超50%。

新华社星期三（9月9日）引述中国铁路昆明局集团提供上述数据。此前，中国公安部部长王小洪星期天（6日）才在北京会见老挝公安部部长万通（Vanthong Kongmany），表示愿加大中老铁路安保合作力度，为携手打造新时代全天候中老命运共同体贡献更大力量。

中老铁路2021年12月3日开通运营，串联起昆明、西双版纳、琅勃拉邦、万象等沿线旅游名城及约560个景点。昆明至老挝万象“当日到达”的交通优势，使中老铁路成为越来越多中外游客出行的热门选择。

昆明至万象间每天开行国际旅客列车从开通初期的两列增至四列，跨境旅客席位从250个增至420个，出入境人数从每天300人次增至最高1640人次。

截至今年9月7日，中老铁路已累计开行跨境旅客列车3789列，发送来自120多个国家和地区的跨境旅客92.6万人次。

面对持续攀升的跨境客流，国铁昆明局不断优化跨境运输服务保障。在西双版纳、普洱等站以及国际旅客列车上为旅客提供中、老、英三种语言服务，重点区域安排客运员加强引导服务，设置重点旅客专用窗口，配备轮椅、常用药等物品，为旅客提供帮助。

目前，昆明至万象间每天开行四列国际旅客列车，磨憨铁路口岸通关时间约50分钟，全程最快9小时36分即可抵达，“朝发夕至”的跨境出行已成常态。