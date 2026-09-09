随着原油供应趋紧、采购成本上升，中国民营炼油厂未来数周可能下调开工率，进而削弱全球最大原油进口国的需求。

据彭博社报道，中国民营炼油企业目前面对供应减少和油价上涨的双重压力。美国海军封锁伊朗港口，导致伊朗原油出口受阻；华盛顿介入委内瑞拉局势后，这个南美产油国的原油也改运其他市场。与此同时，国际油价持续攀升，布伦特原油价格逼近每桶100美元。

能源咨询公司Energy Aspects分析师认为，中国民营炼厂不太可能有能力全面转向主流原油品种；炼厂利润率本就普遍偏低，如今已从7月初的每桶约10美元（12.6新元）回落至盈亏平衡水平。

中国去年平均每月进口4830万吨原油，今年6月进口量却跌破3000万吨，创2016年以来新低。过去两个月进口虽有所回升，8月增至3790万吨，但仍比去年同期少约四分之一。

民营炼厂占中国整体炼油产能超过三分之一，它的开工情况对全国原油需求具有重要影响。这些企业规模不一，既包括大型炼化一体化企业和财团支持的炼油厂，也有规模较小的加工商，但资金实力普遍不及国有同行。

能源分析公司Vortexa中国市场首席分析师Emma Li说，中国民营炼厂面对诸多不确定因素，原油库存近几个月也迅速下降。她估计，如果独立炼厂继续以每日100万桶的速度消耗亚洲海上浮仓中的伊朗原油，相关库存可能在10月中旬耗尽。若无法获得足够原料，这些炼厂最快下月就可能被迫减产。

中国民营炼油业重镇山东的独立炼厂开工率今年波动剧烈。咨询机构Mysteel OilChem的数据显示，山东沿海炼厂9月初的开工率约为55%，与美伊战争爆发初期大致相当，但已明显高于7月约43%的低点。