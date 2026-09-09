中共中央统战部副部长马利怀星期三（9月9日）表示，未来五年要引导广大民营企业和民营企业家做强实业，因企制宜发展新质生产力，同时也要引导民营经济人士积极投身社会事业，先富促共富，以实际行动践行“富而有责、富而有义、富而有爱”。

中国国务院新闻办公室星期三在北京举行新闻发布会。对于如何引导民营经济人士准确把握“十五五”（2026年至2030年）发展大势、助力经济社会高质量发展，马利怀会上指出，中央统战部将和全国工商联一起，重点从“大势讲透”“路径指明”“情怀铸牢”“标杆树好”四方面发力。

马利怀首先表示，“十五五”规划纲要专门就发展壮大民营经济作出系统部署，充分体现中共中央对民营经济的高度重视，也彰显了民营经济在推动中国经济社会高质量发展中的重要地位和作用。

关于把大势讲透，马利怀强调，要在凝聚共识上持续用力。指导各地分层分类开展“十五五”规划纲要专题宣讲，做好社会主义基本经济制度、“两个毫不动摇”大政方针、中共和国家促进民营经济发展方针政策的宣传教育，讲清“十五五”国家战略导向、产业发展机遇、政策落地路径。

两个毫不动摇是中共提出的重要经济方针，在2012年十八大正式确立，核心内容为“毫不动摇巩固和发展公有制经济”和“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。

马利怀认为，上述举措有助于民营经济人士看清大势、坚定信心、找准定位，推动企业发展规划对接国家战略部署。

关于把路径指明，他指出，要在引领发展上精准施策。聚焦高质量发展这个首要任务，指导各地持续开展“创新型成长型民营企业赋能行动”，引导广大民营企业和民营企业家坚守主业、做强实业，因企制宜发展新质生产力。

此外，也要开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动，多措并举优化民营企业发展环境，推动惠企政策落实落地。

关于把情怀铸牢，马利怀说，要在造福社会上积极作为。通过举办“万企兴万村”行动、“中国光彩事业行”活动、“百城千校万企”促就业行动，引导民营经济人士厚植家国情怀，积极投身乡村振兴、稳岗就业、公益慈善等社会事业，先富促共富，以实际行动践行“富而有责、富而有义、富而有爱”。

关于把标杆树好，他表示，要在营造氛围上凝聚合力。从今年开始，中央统战部将和全国工商联一起开展为期五年的“奋进‘十五五’民企勇担当”宣传教育活动。

当局将通过总结宣传一批在落实“十五五”规划部署要求方面、走在前列的民营企业典型案例，讲好民营企业发展故事，讲好民营企业家奋斗故事，凝聚起广大民营企业和民营企业家担当奋进“十五五”、坚定走高质量发展之路的强大合力。