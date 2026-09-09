人工智能（AI）强劲需求持续带动台湾出口，8月份出口额再创历史新高。

台湾财政部星期三（9月9日）公布，8月出口总额达824亿美元（1041亿新元），创历年单月新高，同比增长41%，连续34个月保持正增长；进口则达601亿美元，同比增长44.3%，为历年单月第三高。

出口增长主要由电子零组件和资通与视听产品带动，两者8月出口分别同比增长58%和41.8%。其中，电子零组件受惠于AI商机，以及记忆体出口价量齐升，出口规模创单月新高。两大类产品合计出口增长49.3%，占今年前八个月总出口比重达78.7%。

其他货品出口平均增长16.3%。其中，矿产品受油品价格上涨带动，同比增长70.2%；基本金属及其制品、电机产品则分别增长22.4%和22.3%。

台湾8月对主要市场出口也全面实现双位数增长。受电子零组件需求强劲推动，台湾对中国大陆与香港、日本出口均创单月新高，分别增长39.3%和32%；对亚细安、欧洲和美国出口则分别增长42.2%、34.8%和20.7%。此外，对墨西哥和澳大利亚出口均增长超过两倍。

今年前八个月，台湾对美国和欧洲出口分别增长53.9%和53.1%，对东南亚增长47.8%，对日本以及中国大陆与香港则分别增长28.4%和28.3%，对五大主要市场的出口规模均创历年同期新高。

台湾财政部指出，AI、高效能运算和云端服务需求持续强劲，加上外销产品价格上涨，共同推升出口表现。进口增长则主要受到AI产业链国际分工、出口衍生需求扩大，以及农工原料价格上涨带动。

财政部说，展望未来，地缘政治冲突和美国关税政策变化仍为全球经济带来不确定性。不过，随着AI应用持续深化、算力需求上升，以及国际云端服务商加速建设AI基础设施，台湾在半导体和伺服器等供应链的优势有望继续支撑出口，下半年出口料维持增长。