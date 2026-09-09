中国江西赣州一名低保家庭女学生赴香港观看演唱会后，触发低保动态监测预警，网传全家被取消低保待遇。中共中央机关报《人民日报》评论称，合情合理的消费自由值得尊重，但享受公共救助更要恪守相应规则，赴港观演属于高额娱乐消费，触发低保动态监测预警无可厚非。

综合《中国新闻周刊》和澎湃新闻报道，涉事女孩是赣州一名在读中专生，全家每月依靠约2000元（人民币，下同，376新元）低保金生活。她靠暑假打工和省下部分补助，凑得约3000元至5000元，准备赴港观看偶像的演唱会。

网传消息称，帮扶人员和家人出发前曾反复劝阻，并提醒出境高额消费可能触发资格复核，但女孩仍按计划赴港。她返回后，民政部门通过大数据发现她的出境记录，并取消全家的低保资格。自称女孩表姐的网民发文称，此事对一家人打击很大，“天塌了”。

江西赣州经开区社会事务管理局星期一（9月7日）通报，涉事女孩自行赴港观看演唱会后，触发低保对象动态监测预警，社区干部及时向她进行政策宣传和提醒，家属担心会因此被取消低保资格，故在网络发布信息，希望寻求相关帮助。目前，当局正按程序对网上反映情况和其家庭情况进行核查，并将根据核查情况依法依规处置。

《人民日报》星期三（9月9日）发表题为《赴港观演触发低保预警，社会保障须守公平底线》的评论文章称，这场舆论风波，看似是一场普通的个人消费争议，实则是公众对低保政策边界的一次集中审视。多数网民认为，低保是对困难家庭的兜底保障，并非固定福利，应实行动态管理；也有人质疑，女孩靠打工挣钱追星，是否有必要因此取消全家保障。

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文章从两个层面回应争议。首先，低保以共同生活的家庭为认定单位，家庭成员共享家庭收支、共同承担生活成本，不存在“个人赚钱个人花”的特殊规则。其次，低保旨在保障最低程度的衣食住行等刚需生活支出，“赴港观演属于高额娱乐消费，触发低保动态监测预警无可厚非”。

文章强调，低保资金依托公共财政支撑，取之于民、用之于困，每一分钱都承载着社会公平的期许，必须精准流向真正困难、亟需帮扶的群体。“如果可以一边高消费一边领低保，就是对那些因病致贫、因残失能、真正陷入生活困境群体的不公。”

文章认为，坚持制度刚性、强化动态监测、严查违规消费，是在守护救助公平、保障资源精准落地，让有限资源真正惠及最需要的人。

但文章也说，享有低保是个有进有出、动态调整的过程，一个家庭被取消低保待遇后，如果在后续出现经济状况回落、重新符合认定标准，依旧可以按程序重新申请、纳入保障范围。“动态监测的制度设计，本身就是为了适配家庭经济状况的起伏变化，让低保实现托底效果最大化。”

文章最后说，一场争议，照见社保制度的刚柔并济。“唯有守住规则底线、兼顾人文关怀，才能让每一份民生兜底资源都物尽其用，让社会保障网既严密牢固、又温暖人心。”