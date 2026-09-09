美国网络安全公司指中国应用微信（WeChat）可能遭零点击蠕虫入侵，攻击者可在数秒内劫持微信账号。母公司腾讯回应称，相关漏洞已修复。

总部位于美国加利福尼亚州的网安公司Calif发布名为WeWorm的零点击蠕虫攻击概念验证演示，只需向微信联系人拨打电话，就能在受害者无需任何操作下，几秒内入侵并控制微信账号，理论上可形成链式传播。

据法新社报道，Calif就此向腾讯通报这项潜在的安全问题后，腾讯星期三（9月9日）说，公司调查后已采取修复措施。“修复程序已部署至服务器，目前已对所有用户生效。无需更新应用，也无需采取任何其他行动。”

腾讯在声明中说，目前没有证据表明该漏洞曾被利用，或有用户受到影响。公司对相关研究人员的提醒表示感谢。

人工智能系统有能力发现此前未知的网络安全漏洞，引发政府和企业要求加强数码防御的紧迫呼吁。

Calif说，团队利用人工智能在两天内发现微信的安全漏洞，又用一周时间构建出这款蠕虫。过去这类工作可能需要一个规模更大的技术团队耗时数月才能完成。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上回应说：“我不了解你提到的具体情况。中方始终认为，应推动人工智能向善，防范滥用恶用。”