台湾在野的国民党与民众党在新竹县竹北市的选举合作破局后，民众党主席黄国昌说，相关争议应止于当地，不会影响新北市、宜兰县等其他县市的蓝白合作。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民众党行动中央委员会星期三（9月9日）下午移至民众党籍嘉义市长参选人张启楷的竞选总部举行，黄国昌与党籍中央委员和主管出席。

针对竹北市长选举合作破局，并传出新竹县各层级选举蓝白决裂，黄国昌会前受访时说，新竹县和竹北市的情况已多次向支持者说明，“就停留在当地就好”，不会影响其他蓝白合作的县市，相关安排也没有任何改变。

黄国昌以嘉义市为例说，张启楷是民众党与国民党共同推举的参选人，国民党主席郑丽文和现任嘉义市长黄敏惠都全力支持。当地蓝白合作稳固，选情目前“完全没有问题”。

他还说，国民党和民众党支持张启楷的态度与行动始终未变，未来只会更加坚定。民众党也将倾全党之力协助张启楷赢得选举，延续市长黄敏惠的市政成绩。

张启楷则形容嘉义市是蓝白合作的“示范区”，国民党从市长、市议员到里长都全力投入合作；此前举办百场的客厅会时，国民党的市议员都陪同出席相挺。

张启楷说，他当天还将与黄国昌一同拜会国民党嘉义市党部和党籍市议员，除了感谢双方合作，也希望澄清竹北市蓝白合作破局将产生外溢效应的传言。