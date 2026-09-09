韩国一家分析机构星期三（9月9日）披露，朝鲜正加紧完成新鸭绿江大桥朝方一侧工程，显示这座搁置逾10年的中朝跨境大桥可能即将启用。

中朝鸭绿江界河公路大桥是一座连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的公路桥，2010年12月开工，2013年完成主桥合龙，原定2014年竣工通车。但由于朝鲜迟迟未兴建连接道路，大桥至今未开放。

据路透社报道，卫星影像分析公司SI Analytics在报告中说，长约三公里的大桥朝方一侧，海关和出入境设施的主体工程已在今年9月初接近完工。

报告称，朝鲜运用标志性的“速度战”模式，在短短四个月内迅速推进这个停滞12年的项目。现场已出现道路铺设、周边绿化和临时辅助建筑拆除等收尾迹象。

SI Analytics说，朝鲜还在大桥入口处兴建一座大型边境门楼，门楼上写有正式国名“朝鲜民主主义人民共和国”，并绘有一面巨型国旗。

这座大桥原被视为中朝关系迈入新时代的象征，也是北京推动平壤谨慎实行出口导向型经济改革的一环。不过，朝鲜持续进行核试验导致两国关系转冷，朝方接驳工程长期停滞，大桥朝鲜一端多年来一直断在荒地之中。

随着中朝关系近期回暖，中国国家主席习近平今年6月访问朝鲜后，大桥工程恢复施工。两国也已重启客运列车，以及往返北京和平壤的直飞航班。

卫星影像显示，今年5月，尚未通车的大桥中方一侧已划上“货车入境通道”和“客车入境通道”的道路标线。

此外，朝鲜和俄罗斯星期一（9月7日）启用两国首座公路桥，并将此形容为双方深化战略伙伴关系的重要里程碑。

SI Analytics说，这座朝俄公路桥与中朝鸭绿江大桥“意味着朝鲜已在东西两侧建立新的重要交通网络，与亚洲大陆相连”。