一份印度政府文件显示，印度严重欺诈调查局（SFIO）建议调查中国科技巨头小米的商业模式、资金流向及外资法规合规情况，可能进一步加大小米面临的监管压力。

据路透社报道，印度严重欺诈调查局在今年5月拟定的一份备忘录中，建议审查小米是否按规定申请投资批准，并重点核查外国投资者和集团实体的实益所有权。

备忘录说，调查应确认小米是否按规定申报并取得批准，包括任何直接或间接的实益所有权、控制权或控制权变更，并建议严重欺诈调查局展开详细调查。

知情人士说，印度政府正在审查这份备忘录。

对此，小米发言人回应称，公司尚未收到严重欺诈调查局的任何通知，并强调：“我们高度重视当地法律，并始终全面遵守相关规定。”

中印边境2020年发生致命冲突后，印度收紧外资规定，要求任何中国实体在印度投资前取得政府批准。包括小米在内的企业曾称，新规导致投资审批延误。

印度严重欺诈调查局是印度调查企业欺诈的主要机构，拥有逮捕和起诉涉案者的权力。一旦正式展开调查，这将成为小米在印度遭遇的又一次监管挫折。

自2022年以来，小米一直试图推翻印度金融犯罪执法机构冻结公司555亿1000万卢比（7亿3746万新元）银行资产的决定，但未获成功。印度当局指小米涉嫌非法汇款，小米否认相关指控。

此外，小米在印度智能手机市场的表现也持续下滑。市场研究机构Counterpoint Research的数据显示，小米的市场排名已降至第四，份额从早前的19%跌至13%；公司2025年在印度的营收为25亿2000万美元（31亿8000万新元），较三年前减少40%。