美国在台协会（AIT）台北办事处处长谷立言强调，台湾强化威慑并非挑衅，有效威慑反而能为两岸真诚对话创造空间；即将举行的美中峰会，也是避免误判、推进战略稳定的契机。

谷立言星期三（9月9日）在“2026台北安全对话”国际研讨会发表专题演讲时警告，台海一旦爆发冲突，对全球经济的冲击恐超过第二次世界大战。美国特朗普政府将维持印太和平列为首要任务之一，并通过三方面推进：积极开展最高层级外交工作；强化在第一岛链的布局与伙伴关系，维持有利的区域力量平衡；以及支持台湾提升自我防卫能力。

他说，即将举行的美中领导人峰会是在公平与对等基础上，推进战略稳定关系、避免误解与误判的契机。

谷立言反驳台湾强化威慑是挑衅，以及美国支持台湾防卫代表政策转变的说法。他说：“台湾吓阻冲突的能力，是维护其政治、经济与社会体系的根基；有效吓阻也能为两岸真诚对话创造空间，让双方在不受胁迫或武力威胁下解决分歧。”

谷立言指出，台湾可从乌克兰与中东战争汲取经验，尤其是不对称作战、新科技运用及如何在透明战场作战。他认为，台湾不需要证明自己能够彻底打赢一场战争，“只须让对手相信，要在高度都市化、地形多山的台湾成功登陆大规模地面部队，并横跨90英里水域维持补给，将困难重重”。

他特别点出无人系统、任务式指挥和社会韧性三个领域，认为台湾可发挥不对称优势、吓阻冲突。他以乌克兰牵制俄罗斯黑海舰队为例，形容无人系统如同第一次世界大战的机关枪和第二次世界大战的坦克，是“重新定义战场、足以改变战局的关键科技”。台湾具备先进制造与半导体优势，美台也正扩大无人系统及人工智能（AI）技术合作，有望进一步提升台湾的吓阻能力。

乌克兰经验也显示，将作战决策权下放至第一线，可在通信受阻时提高作战灵活性。在社会韧性方面，谷立言指出，台湾持续面对意在挑起对立、削弱民众对民主制度及美台伙伴关系信心的敌对宣传；随着选举将至，须防范运用AI的资讯操弄及网络威胁。

他也认为，维持和平需要大幅增加国防预算，并称台湾相较于许多伙伴“更有能力负担这项选择”。

台湾副总统萧美琴致词时说，总统赖清德已承诺按照北约标准计算，台湾国防支出将在2030年提高至生产总值（GDP）的5%。她坦言，这需要投入可观的公共资源，政府须向社会说明相关投入如何提升台湾安全。她同时说，加强防卫是为了“维护和平以及台湾人民决定自身未来的自由”。

同场与会的美国战争部前印太安全事务首席副助理部长罗耶尔（Jedidiah P. Royal）则以“两个时钟”形容台海安全情势，一边是风险不断逼近的“威胁时钟”，另一边是通往威慑与稳定的“交付时钟”。

罗耶尔认为，台湾当前最迫切的是加快本土无人机生产。他虽肯定近期宣布的新台币2400亿元（约96亿新元）无人机预算，但形容这只是“一垒安打，而非全垒打”，并呼吁立法院支持更大规模的整体国防预算。

他同时呼吁美国加快重要对台军售交付，将承诺转化为实际战力。罗耶尔认为，尽管过去几年外界对美台关系议论不断，但双方关系的本质并未改变，仍会基于现实需要继续寻求务实的合作方式。“我们可以通过加快‘交付时钟’，延缓威胁逼近。现在还有时间这么做，但未来未必再有。”