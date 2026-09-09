（北京综合讯）中国国务院副总理丁薛祥强调，要坚持和加强中共对教材工作的全面领导，牢牢把握正确的“政治方向和价值导向”。

据新华社报道，中国全国教材工作会议星期二（9月8日）在北京召开，在国务院内部分管教育、科技等领域的丁薛祥在会上发表讲话。

他强调，教材是传播知识的主要载体，体现中国党政意志，直接关系中共的教育方针落实和教育目标实现，要确保中共的教育方针贯彻落实到教材建设的各个方面。

丁薛祥要求，要严格教材编审出版管理，规范教材选用使用，做好舆论引导工作，持续提升教材工作治理效能，同时加强理论研究和人才队伍建设，完善政策支持和法治保障。

2022年中共二十大报告中，首次提出了要“加强教材建设和管理”。据《中国教育报》报道，中共总书记习近平高度重视教材工作，指出建设什么样的教材体系，核心教材传授什么内容、倡导什么价值，“体现国家意志，是国家事权。”

报道称，一个重要的制度安排是中小学道德与法治、语文、历史等意识形态属性较强的教材，以及涉及国家主权、安全、民族、宗教等内容的教材，实行国家“统一编写、统一审核、统一使用。”

中国中小学教材近年多次出现有争议的内容。2022年，中国人民教育出版社出版的小学数学教材插图问题曾引发广泛讨论。有网民指出，教材插画中的学生眼距宽、目光呆滞，大多是侧脸斜视，看起来像“唐氏综合征”患者，是在故意丑化中国人。

另外，插画中的学生穿着疑似美国星条旗的上衣，戴着“美国队长”标志的耳机，被认为是刻意植入西方符号，是“崇美”表现。

中国教育部随后成立调查组对事件彻查，最终有27人被追责，涉事出版社时任总编辑等三人被免职。