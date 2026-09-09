美国安全机构称六家中国企业未经授权蒸馏美国人工智能（AI）模型，中国商务部回应说，相关指控无凭无据，蒸馏是正常技术手段，指美国双重标准，动用国家力量维护科技霸权和算力垄断。

美国国家安全局、联邦调查局及网络安全和基础设施安全局星期二（9月8日）发表联合声明，指中国企业至少从2024年起利用蒸馏技术，以工业化规模访问美国AI模型并提取信息。

被点名的企业包括深度求索（DeepSeek）、月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰和智谱，涉及的美国模型来自Anthropic、OpenAI、Alphabet旗下谷歌和SpaceX。

中国商务部新闻发言人星期三（9日）晚说，美方相关指控，于事无凭，于法无据，也将蒸馏这一业内正常的技术和商业问题政治化、工具化，并在实践中搞双重标准。

“美方相关公告，是其在AI领域推行科技霸权、搞算力垄断，打压竞争的又一明证。中方对此坚决反对。”

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发言人说，蒸馏是AI领域各个模型间互相学习的通行做法，本质是中性技术手段，包括美企在内的全球模型企业都在用。这种技术手段可以帮助模型提升学习效率，实现人类知识的更高效利用，对各国发展AI产业、释放AI技术潜力、弥补发展鸿沟、更广泛惠及发展中国家和社会大众有积极意义。

发言人也说，中国鼓励AI开源开放、合作共享，中国开源模型向包括美企在内的全球企业开放，为相关模型研发提供便利。美企有关模型研发报告也披露，大量蒸馏中国模型。

中国商务部认为，美国做法是典型的以打击蒸馏为名，行产业垄断之实。美国由安全部门发布公告，是将个别企业和资本利益与国家安全相捆绑，动用国家强权机构干涉正常商业活动。

“我们注意到，美个别AI企业滥用竞争优势地位，在用户协议中设置宽泛的地域限制等霸王条款。美方相关蒸馏指控，有为这些霸王条款背书之嫌。”

当前，大模型产业正处于技术迭代、风险迭发、成长发展的关键时期。

发言人说，中美作为大国，应以积极负责态度处理AI领域面临的挑战和风险。两国元首已同意开展AI政府间对话，中国愿意以平等互利、合作共赢原则，通过对话与美国开展建设性和专业的讨论。

“但如果美方以打击蒸馏为名，实施遏压中国AI企业的行动，中方必将坚决采取措施予以反制。希望美方与中方相向而行，通过对话和沟通管控风险，推动AI产业惠及全球。”