（香港综合讯）董建华1937年7月7日在上海出生，是香港航运业巨头董浩云长子。他1947年随家人移居香港，后毕业于英国利物浦大学，曾在美国工作，1969年返港协助父亲管理家族航运生意。1980年代，董浩云已去世，家族公司东方海外因石油危机、航运业衰退濒临破产，幸获已故中国全国政协副主席霍英东出手注资度过难关。

1992年，他获时任港督彭定康委任为行政局非官守议员，正式踏足政坛，有传说这是北京方面要求的安排。1996年1月26日，香港特区筹委会在北京成立，时任中国国家主席江泽民在媒体镜头前，走进150多名筹委的人群中，精准地认出董建华并主动与他单独握手。这一幕在香港政治史上普遍形容为“众里寻他江握手”。在1996年举行的首届行政长官选举中，董建华获选为香港首任特首，并在五年后在无对手下连任。

不过，董建华上任后施政挑战不断，包括亚洲金融风暴、沙斯疫情、楼市下挫，多项政策也导致民间怨气深重，2003年《基本法》23条立法更引发50万人上街游行，立法最终触礁，重挫董建华管治威信，他于2005年3月以健康理由向中央辞职。

董建华辞职后获北京委任为中国全国政协副主席，他也在香港成立智库“团结香港基金”，继续在政商界、中美外交领域发挥影响力。

由于健康问题，董建华近年已停止公开活动。2021年3月，他在北京出席两会开幕礼离场时曾跌倒，当时透过发言人表示并无大碍。同年7月，他最后一次现身公开活动，9月接受心脏手术后就绝迹公开场合。