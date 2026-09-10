中国对伊朗核问题决议投反对票，中国常驻国际原子能机构代表李松称，政治外交解决才是伊朗核问题出路。

据中新社报道，维也纳当地时间星期三（9月9日），国际原子能机构理事会审议伊朗核问题，李松发言阐述中方立场。

李松说，去年6月以来，美国、以色列两次军事打击伊朗接受国际原子能机构保障监督的和平核设施，对伊与机构之间的保障监督合作造成严重障碍，对《不扩散核武器条约》机制构成严重打击，是导致伊方与机构合作至今无法回归正轨的根本原因。

李松说，在理事会搞政治对抗解决不了伊核问题，强行通过决议只会激化矛盾，提交安理会没有出路。伊朗核问题的历史沿革充分证明，政治外交解决才是伊朗核问题出路。今年6月，美伊签署阶段性谅解备忘录，是多方斡旋调停的宝贵成果。谈判的大门既然打开就不应关上，和平只要还有希望就不应放弃。当务之急是推动局势降温，回归对话谈判。中方将为推动政治解决伊核问题，促进中东地区和平稳定作出不懈努力。

会议期间，国际原子能机构成员国进行激烈辩论，表决通过美国与英国、法国、德国共同推动的伊朗核问题决议。理事会具有投票权的34个成员国中，中国、俄罗斯、尼日尔对决议投反对票，巴西、南非、印度、埃及、泰国等八个发展中国家投弃权票。