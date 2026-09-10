对于美国指六家中企违规获取美国AI模型输出，中国商务部回应称，蒸馏（distillation）是AI领域各个模型间互相学习的通行做法，美方将蒸馏技术政治化、工具化，是推行科技霸权。

据新华社报道，商务部新闻发言人星期三（9月9日）就美发布中国人工智能企业对美蒸馏活动相关网络安全公告答记者问。

发言人说，蒸馏是人工智能领域各个模型间互相学习的通行做法，本质是中性技术手段，包括美企在内的全球模型企业都在用。这种技术手段可以帮助模型提升学习效率，实现人类知识的更高效利用，对各国发展人工智能产业、释放人工智能技术潜力、弥补发展鸿沟、更广泛惠及发展中国家和社会大众有积极意义。

发言人表示，美方做法是典型的双重标准。对于人工智能，中方鼓励开源开放、合作共享，中方开源模型向包括美企在内的全球企业开放，为相关模型研发提供便利。美企有关模型研发报告也披露，其大量蒸馏中国模型。反观美方，多次单方面指责中国企业从事“工业规模”蒸馏，将行业通行做法抹黑为攻击行为，既反映了美方的焦虑，又体现了双重标准。

发言人称，美方做法是典型的以打击蒸馏为名，行产业垄断之实。美方由安全部门发布公告，是将个别企业和资本利益与国家安全相捆绑，动用国家强权机构干涉正常商业活动。我们注意到，美个别人工智能企业滥用竞争优势地位，在用户协议中设置宽泛的地域限制等霸王条款。美方相关蒸馏指控，有为这些霸王条款背书之嫌。

延伸阅读 美指六家中企违规获取美国AI模型输出

发言人说，美方做法是典型的动用国家力量维护科技霸权和算力垄断，打压竞争。今年以来，美行政、立法机关频频发出对中国企业蒸馏行为的制裁打压威胁，其目的是打压竞争，维护美在算力、数据方面的垄断，只能美国独赢，不能人类共赢，将本应公开公平获取的全球人工智能资源变成少数企业的独占资源，阻止他国参与人工智能创新成果的普惠共享。

发言人表示，当前，大模型产业正处于技术迭代、风险迭发、成长发展的关键时期。中美作为大国，应以积极负责态度处理人工智能领域面临的挑战和风险。两国元首已同意开展人工智能政府间对话，中方愿意以平等互利、合作共赢原则，通过对话与美方开展建设性和专业的讨论。但如果美方以打击蒸馏为名，实施遏压中国人工智能企业的行动，中方必将坚决采取措施予以反制。希望美方与中方相向而行，通过对话和沟通管控风险，推动人工智能产业惠及全球。

美国执法和情报机构星期二（9月8日）发声明指，包括深度求索、月之暗面和阿里巴巴在内的六家中国企业，通过蒸馏方式，大规模抽取美国AI模型的信息，用于加快训练自身产品。

美官员声称，相关行动或在中国政府知情下进行，不仅降低中企研发成本，也可能提升中国的军事和网络攻击能力。美方还指中企规避使用限制，大规模获取Anthropic、OpenAI、谷歌和SpaceX等模型的输出，以训练自身产品。

美国财长贝森特警告，若中国在AI竞赛中领先美国，“其他一切都将不再重要”，即使美国拥有庞大的国防预算也不足以抵消这种劣势。