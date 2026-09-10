中国重庆一名中学新生入学第二天去世，家属引述消息称死者倒在厕所，并质问是否属于意外坠亡，以及死者身上诸多伤痕是如何造成的。官方通报称死者是坠楼去世，并排除师生矛盾、校园霸凌情形。

据中国荔枝新闻报道，死者是重庆酉阳第一中学校高一新生思琪（化名），死者入学第二天在校内不幸身亡，家属在社交媒体公开发声求助。

涉事学生母亲称，事发当天接到老师电话，称孩子不见了，之后在接到消息，说发现孩子倒在厕所，学校随即将孩子送往医院。等家属抵达医院时，发现孩子已经被送往殡仪馆。

涉事学生家属在视频中质疑，为什么不经过家长同意，就把孩子送去殡仪馆。死者母亲说，在殡仪馆见到孩子时，泪水止不住流。“儿子身上有多处伤痕，左手骨折，有两条像刀子划的伤口，背部淤青......学校也没给我们一个说明。”

记者从涉事学生冉姓堂哥处了解到，当晚老师和新选出的班干部在办公室谈话，堂弟和其他同学在教室自习，教室位于五楼。

当晚9时10分左右，堂弟和同学说去上厕所后，一个人走出教室，直到被发现的时候是9时28分。冉姓堂哥称：“弟弟刚上高中，去的时候是非常高兴的。”

报道称，家属有许多疑问，因学校的监控是坏的，堂弟是否属于意外坠亡，另堂弟身上的诸多伤痕是如何造成的。

上述报道星期三（9月9日）下午在微博发布后，“酉阳融媒”微信公众号星期三晚间发布情况通报称，酉阳县第一中学校8月31日发生一起学生坠楼事件，并说事件发生后，中共酉阳县委、县政府高度重视，立即成立由政法、公安、教育、卫健等部门组成的联合工作组，开展调查核查工作。

联合工作组在通报中公布，死者当晚9时22分许在学校教学楼高坠，经全力抢救无效，当晚10时49分不幸离世，并说：“对该生的不幸离世，我们深表痛心和惋惜，对其家属致以深切慰问。”

联合工作组也说，经现场勘验、尸表检验、走访调查、调取监控视频及电子数据勘验，未发现有师生矛盾、学生纠纷、校园霸凌等情形，学生死亡符合高坠特征，排除刑事案件可能。

联合工作组称，目前死者亲属对调查结果无异议，已与校方对善后处置达成一致。通报并未提及死者的伤痕，或进一步说明死者是在什么样的情况下坠楼。