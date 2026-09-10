中国官方通报，内蒙古自治区党委原书记孙绍骋被开除中共党籍和公职。通报指他家风不正，对家人失管失教，纵容子女谋取私利。

中共中央纪委国家监委星期三（9月9日）在官网发布消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对第二十届中央委员、十四届全国人大社会建设委员会原副主任委员孙绍骋严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，孙绍骋丧失理想信念，背弃初心使命，贯彻落实中共中央重大决策部署打折扣、搞变通，履行全面从严治党主体责任和第一责任人责任不力，对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼金，违规出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请，贪图享乐；违反组织原则，在组织函询时不如实说明问题，在干部职务晋升、职工录用等工作中违规为他人谋利。

通报也指，孙绍骋廉洁底线失守，纵容、默许子女利用其职务影响谋取私利，利用职权为亲属的经营活动谋取利益；违规干预和插手司法活动；家风不正，对家人失管失教；利用职务便利为他人在项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报并称，孙绍骋严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，依规定决定给予孙绍骋开除党籍和公职处分；终止他中共二十大代表资格；收缴他违纪违法所得；将他涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。给予他开除党籍处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

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公开资料显示，现年66岁的孙绍骋是山东海阳人，拥有法学博士学位。他早年在民政部任职长达28年，官至副部长。

孙绍骋2012年首次空降地方，担任山东省副省长，2014年二度跨省，任山西省委常委、统战部部长，山西省委常委、副省长。他2017年回到北京任民政部副部长、中共党组副书记，国土资源部党组书记、副部长等职。

孙绍骋2018年3月担任新组建的退役军人事务部首任部长、中共党组书记，2022年4月任内蒙古自治区党委书记，至2025年9月卸任，10月任全国人大社会建设委员会副主任委员，直至今年1月官宣落马。