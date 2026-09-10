上海美国商会最新年度调查显示，随着盈利状况改善，针对中美两国关系紧张的担忧有所减轻，在华美国企业对营商前景变得更加乐观。

综合彭博社和路透社报道，上海美国商会（AmCham Shanghai）在星期四（9月10日）发布的中国商业环境调查报告中指出，企业经营信心经历了四年处于创纪录低点后回升。

58%的受访者对中国未来五年前景持乐观态度，较2025年上升17个百分点。2025年约78%的企业实现盈利，为2019年以来最高水平。

调查也显示，自2022年以来，本土竞争首次超越中美紧张关系带来的挑战，成为会员企业在华经营的最大挑战。约68%的受访企业将本土竞争列为挑战，较上年增加五个百分点，提到中美紧张关系的企业占比为53%，较上年下降13个百分点。

对华投资信心也有所改善。28%的受访者去年增加了在华投资，为四年来最高水平。此外，随着美国多变的关税政策削弱了其他投资目的地的吸引力，计划将拟定对华投资转投其他市场的企业占比，则下降八个百分点至39%，为数年来最低。

上海美国商会主席雷蒙（Jeffrey Lehman）说，会员企业明显感受到政府改善监管环境的努⼒，而今年，更平稳的美中关系进⼀步巩固了这些成效。“我们敦促两国乘近期接触之势，构建稳定、透明的制度框架，为跨境贸易和投资创造更有利的条件。”

路透社称，调查结果显示，随着美中两国寻求稳定双边关系，美国企业的信心正在增强。中国国家主席习近平预计本月访美前，企业也在密切关注双边关系改善的进一步迹象。