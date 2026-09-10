中国奥运冠军刘翔在社媒发文回应自己的安置问题时说，已完成买断，与上海体育局再无关联。

刘翔星期四（9月10日）在个人微博写道：“这么多天过去，等不到官方结果了，还是由我来说吧。”

他称，自己早在9月1日已买断，“获得49.4万人民币（9.3万新元）买断费，今后与体育局再无关联”。

刘翔星期四（9月10日）在个人微博账号上，附上过去11年收入全数捐助西藏泥石流灾害的银行转款单。（刘翔微博账号）

刘翔续称，在9月2日将从2015年4月7日至今的所有工资补助等，共收入98万2935元人民币全数捐给中华慈善总会用于西藏泥石流救灾。

除了上述两点说明外，刘翔也提到，官方说按规处理“在编不在岗”，但他退役至今，未接到过任何编制及岗位，质疑“国家年年规范和整治“在编不在岗”问题，为何11年后这么急匆匆的让我二选一？

他称，尊重规定，也接受疏漏，“但规定从来不是借口，就像当教练和买断，迟到了11年，也已经不是选择”。

此外，刘翔表明，上月将自己的安置问题征询网民意见，“不是为了让社会舆论施加压力寻求第三条路”，而是“更希望组织认真考虑每一位退役运动员的出路，善待他们，让退役安置灵活多样，让他们有更合适的选择，因为他们搭上了整个青春和健康，甚至留下了永久的伤病”。

9月10日是中国教师节，刘翔在贴文尾声向自己的教练孙海平致敬：“在这特别的日子，祝师父节日快乐，没有您的付出，也没有中国跨栏今天的辉煌”。

刘翔8月26日在微博发文，就上海体育局对他安置问题——买断或当教练上班，征询网民意见。上海官方当天回应称，已跟刘翔进行了沟通，将主要通过组织安置或自主择业对他予以妥善安置。

现年43岁的刘翔在2004年雅典奥运会男子110米跨栏决赛，为中国赢得史上首枚男子田径奥运金牌。2008年，他在北京奥运会上伤退，2012年伦敦奥运会，在预赛中跨越第一个栏时就被绊倒，最后单脚跳到终点。

连续两届奥运会未能完赛，刘翔一度从国民偶像，沦为中国网民口中的“刘跑跑”。刘翔之后淡出体坛，2015年4月宣布退役。