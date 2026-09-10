三年前被美国以侵犯人权为由制裁的中国新疆公安厅前副厅长高琪，已出任中国公安部反恐专员，填补岳修虎2026年6月转任国家发改委副主任后的空缺。

中国公安部官网领导栏目更新显示，高琪担任公安部中共党委委员、反恐专员（副部长级），副总警监警衔。

公开资料显示，高琪今年56岁，曾任新疆克孜勒苏州党委常委、州公安局局长，伊犁州副州长、州党委政法委副书记、州公安局局长，新疆公安厅党委委员、副厅长等职。

美国曾在2023年12月宣布，因侵犯人权而对九个国家的20名个人实施制裁，其中包括当时担任伊犁州副州长的高琪。

美国之音当时报道，美国财政部声明说，高琪所在的上级部门新疆公安厅之前已被列入被指定实体名单，并指他作为副州长参与了对新疆维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族（柯尔克孜族）和其他穆斯林少数民族成员的镇压。高琪及他的直系亲属被禁止入境美国。

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