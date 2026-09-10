2026年9月9日是中共开国领袖毛泽东逝世50周年，北京的毛主席纪念堂巨幅绒绣壁画《祖国大地》更新，9月1日起向公众展示。

综合香港《星岛日报》和清华大学网站报道，新版壁画宽23.662米、高6.509米。画作铺展出恢宏壮阔的山河图景，灵感源自毛泽东《沁园春．长沙》名句“问苍茫大地，谁主沉浮？”

首版《祖国大地》于1977年纪念堂建成时完成，由著名画家黄永玉、中央工艺美术学院教师袁运甫等人耗时三个月创作油画原稿，再送到山东烟台绒绣厂，由43位女性绣工织成。第二版壁画于2007年更新修缮。

今年是毛泽东逝世50周年，受纪念堂管理局委托，清华大学美术学院今年1月起负责壁画更新工作。

清华大学称，项目团队尊重原作精神和艺术风貌、深化画面表现。师生长期驻厂开展工艺实验，形成相关工艺制作创新方法，并协同推进壁画制作实施。

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新版《祖国大地》在技术层面得到大幅提升，采用5毫米超低圈绒工艺，以单点每股8色纯羊毛线，在11目底布上整张织造，满绣总针数接近2480万针，于8月22日完成安装。