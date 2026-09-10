台湾执政的民进党立委林岱桦涉诈领助理费案仍在高雄地方法院审理，当地检方如今再以侵占政治献金对她等三人追加起诉。

据台媒早前报道，林岱桦涉嫌诈领助理费逾1400万元新台币（56万新元），高雄地检署今年6月结束侦办此案后，以贪污罪起诉林岱桦。此案目前仍在高雄地院审理。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，高雄检方如今查出，她与弟弟林岱融等三人，涉嫌透过实质掌控公司开立虚伪发票，申报政治献金支出，公益侵占金额达1379万余元新台币，高雄地检署星期三（9月9日）依公益侵占等罪，向上述三人提出追加起诉。

检方调查发现，林岱桦在2020年和2024年参选立委时，政治献金专户共募得上亿元新台币。林岱桦与担任佳安税务记帐士事务所、茂盛公司及融威公司实际负责人的弟弟林岱融，涉嫌以茂盛公司账户开立大量不实发票，指示员工向监察院申报政治献金支出，两次选举合计不实申报647万余元新台币。

检方比对金流发现，这些被侵占的政治献金除由林岱融提领现金外，还被拿去缴纳与政治献金毫无关系的佳安事务所客户税款及三个社团的营所税。

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此外，林岱桦与林岱融的林姓大学同学另以融威公司作为洗钱管道，自2021年10月起，由林岱融以发票金额5%为代价，指示林姓同学采每月定额申报的模式，由融威公司开立不实发票，不实申报两届政治献金达731万余元新台币。

检方侦查时，林岱桦否认涉案，称政治献金申报全交由弟弟处理，林岱融也否认犯行。

检方认为，政治献金依法仅得用于人事、宣传等法定支出，林岱桦等三人利用两家公司开立假发票，持续侵占政治献金达1379万余元新台币，并与已在审理的林岱桦涉贪案有关联，因此依法向高雄地院提起追加起诉。

林岱桦星期三在声明中指出，她毕生奉献政治、心系台湾未来及民众福祉，迄今身无恒产、不贪不取，实无任何侵占政治献金的动机，检方追加起诉与事实不符，待收到正式起诉书，会与律师研究后提出答辩，以争取应有的清白，“相信司法终将还给岱桦公道”。