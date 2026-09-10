中国国家主席习近平预计本周访问印度，这将是他七年来首次访印。此访有望进一步推动中印外交关系回暖，但目前鲜有迹象显示，两国经贸关系将随之改善。

据路透社报道，分析人士称，两国企业仍面临诸多障碍，包括投资项目受监管规定掣肘、签证审批延误，以及工业设备受到限制等，凸显中印外交关系改善与经贸关系发展之间的落差。

尽管外界普遍预计习近平将于本周末赴新德里出席金砖国家年度峰会，但北京方面尚未证实这一行程。目前也没有消息显示，他是否会与印度总理莫迪举行会晤。

中国外交部星期二（9月8日）举行例行记者会。法新社记者问及中方将由谁出席本周末举行的金砖峰会，以及对峰会有何期待。

中国外交部发言人毛宁当时回应：“中国重视金砖合作，支持印度成功举办今年的领导人会晤，但是你的具体问题我目前没有可以提供的消息。”

2020年，一场边境冲突造成20名印度士兵和四名中国士兵死亡，令两国关系进一步恶化。不过，近年来中印关系有所改善，尤其是在莫迪去年访华之后，而两国与美国的关系也都面临波动。

路透社引述上海复旦大学南亚研究中心副主任、曾任中国驻印度大使馆外交官的林民旺说：“中国当然希望改善关系，但我们还要看印度究竟在多大程度上愿意改善关系。”他认为，两国关系不太可能取得重大突破。

新德里智库观察家研究基金会副总裁潘特（Harsh Pant）则指出，两国之间仍存在严重的“信任赤字”。

他说：“中国拥有强大的经济实力，现在是发挥这一优势、成为可靠合作伙伴的良机，尤其是在两国都受到美国贸易政策影响的情况下。”

印度3月放宽了2020年边境冲突后实施的部分对华投资限制，主要涉及电子产品、生产设备和太阳能电池等领域。此外，印度也在考虑加快审批部分行业的中印企业合资项目。

不过，一名印度政府消息人士透露，这些措施仍不足以吸引比亚迪、长城汽车等中国龙头企业重新赴印投资。此前，这些企业因印度政府加强审查而搁置在当地的投资计划。

上述消息人士和另一名知情者说，中国企业赴印投资计划也面临中国政府更严格的审查，包括涉及先进制造和高端技术的领域。

也有印度消息人士透露，中国有关部门已要求企业不要向印度出售关键技术和基础设施，包括港口设备、太阳能电池板和手机制造设备。

去年，中印两国恢复直航，印度也放宽了中国商务人士的签证申请程序。

不过，一名消息人士和一名行业高管透露，近期一些在中国有业务的印度商界人士在申请签证时遇到困难。中国外交部说，将依法依规向“有正当来华需求的印度公民”颁发签证。

与此同时，一名行业高管和两名印度消息人士说，今年，印度太阳能、电子产品和基础设施建设等关键领域所需的中国制造设备和零部件，在中国海关通关受阻。

印度消息人士和一名印度政府官员称，一批用于印度重点基础设施项目的中国大型掘进机已被滞留超过一年。

总部位于新德里的智库“全球贸易研究倡议”创始人、前印度贸易谈判代表斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）说，签证和设备受阻“反映的问题不只是行政层面的摩擦”，更显示出中国有意将印度在贸易和技术上对华的依赖作为筹码。

不过，如果习近平和莫迪的会晤进展顺利，或有助于消除部分障碍。