香港大埔宏福苑去年11月发生致命火灾，造成168人罹难。香港官方向涉宏福苑维修工程的两家公司和四名人士提出259项检控。

据香港政府公报，香港屋宇署星期三（9月9日）就去年11月26日大埔宏福苑火灾所涉大型楼宇维修工程，向两家公司和四名人士提出合共259项检控。

屋宇署发言人说，宏福苑火灾后，屋宇署和房屋局独立审查组全力调查涉事大维修工程。调查显示，工程顾问公司聘用的注册检验人员没有妥善监督订明修葺及没有确保该建筑物安全或已被致使安全；而工程总承建商及工程顾问公司在工程进行期间涉嫌准许或授权使用非阻燃的棚网及帆布、非阻燃的发泡胶板遮挡窗户，以及移除楼梯走火通道的窗户，开设俗称“生口”的开口，并以非阻燃物料作掩盖，令火势迅速蔓延，并阻碍逃生，最终导致168人死亡和79人受伤。

两家被起诉公司是宏福苑维修工程的工程顾问公司鸿毅建筑师有限公司（鸿毅），及工程总承建商宏业建筑工程有限公司（宏业）。四名被起诉人士是鸿毅的董事黄侠然及鸿毅聘用的注册检验人员吴跃，以及宏业的两名董事侯华建和何建业。

此外，香港劳工处同日也就大埔宏福苑楼宇修葺工程地盘发生的火灾导致五名工程承建商人员遇难，经征询律政司意见后，向包括承建商、工程顾问及个别人士等持责者提出共25项检控。

延伸阅读 香港宏福苑大火 七人及两公司被控25项罪名

香港警方及廉政公署今年6月10日落案起诉七人及两家公司，涉嫌误杀、串谋诈骗等25项罪名。

被起诉的两家公司为宏福苑大厦维修工程承建商宏业建筑工程有限公司，以及工程顾问鸿毅建筑师有限公司；七名被告是宏业董事侯华健及何建业，鸿毅董事黄侠然、妻子钟素芬，以及鸿毅的注册检验人员吴跃、洪国伟和前员工李敏。