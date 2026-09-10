香港首任特首董建华逝世，生前曾是中国全国政协副主席，属于副国级领导人，董建华的治丧会否以国葬规格举行成为关注点。

香港媒体报道，作为副国级领导人，相信董建华的丧礼将参照另外两位全国政协前副主席安子介、霍英东离世时的规格，由中央成立治丧委员会，并委派全国政协的领导人赴港出席公祭并发表悼词，中国国家主席习近平等中共政治局七常委也将致送花圈，表达对董建华的哀悼。

香港《星岛日报》报道，安子介2000年6月3日在港逝世，享年87岁，同年6月12日在港举行公祭。受中央委托，安子介治丧委员会主任、当时全国政协排名第一的副主席叶选平，专程赴港吊唁并发表悼词，是香港史上首次国家级别葬礼。

另一位获得国家级葬礼待遇的是霍英东，他在2006年10月28日于北京逝世，享年84岁。灵柩其后由专机送返香港，并于同年11月7日在香港举行悼念和公祭仪式。受中央委托，时任全国政协副主席王忠禹担任治丧委员会主任，并专程赴港出席公祭及发表悼词，这是香港史上第二次举行国家级别葬礼。

此外，来自澳门的全国政协副主席马万祺2014年去世，享年95岁，当时同样在澳门举行国家级葬礼，时任中共中央书记处书记、全国政协副主席杜青林赴澳门出席公祭仪式。

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报道称，按此惯例，董建华的公祭仪式将是香港第三次举行国家级别葬礼，“灵柩将覆盖着国旗，习近平等最高领导层将致送花圈”。

报道指出，安子介、霍英东、马万祺的治丧委员会主任均由全国政协第一副主席担任，并称按此规格，现任排名第一的全国政协副主席石泰峰或出任治丧委员会主任，并赴港出席公祭。如果是这样的安排，由于石泰峰身兼中共政治局委员，级别又比以往高一些。

不过，报道也引述消息人士称，相关安排仍在协调中。目前特区政府、中央驻港机构已启动前期工作，有序对接丧礼时间、场地、礼仪流程及安保安排。

董建华星期二（9月8日）逝世，享年89岁。消息传出后，北京、港府和建制派纷纷发表声明，对董建华的去世表示哀悼，并且高度评价他过去近八年的施政。

新华社在报道中，形容董建华为“‘一国两制’杰出贡献者，著名的爱国人士，杰出的社会活动家，中国共产党的亲密朋友”。