针对福特汽车与中国企业的关系，美国政府的意见褒贬不一。

据路透社报道，福特汽车警告称，如果不将中国车企排除在美国市场之外，美国车企将受到威胁，但同时也辩称需要获得中国技术和专长，以维持全球竞争力。

不过，美国特朗普政府持续对福特汽车与中国企业的关系持不同意见，令福特汽车无所适从。

共和党主导的美国众议院特设委员会星期三（9月9日）在X平台发文批评福特汽车，指该公司“说一套，做一套”，警告称中国车企对美国汽车行业构成威胁，却又与部分中国企业合作。

美国交通运输部长达菲星期二（9月8日）致函福特汽车首席执行官法利，指福特与中国电动车电池制造商宁德时代，以及中国车企比亚迪和吉利等合作“令人深感担忧”，并敦促福特切断与这些中企的合作。

但是，美国白宫星期三在X平台发文，称赞福特汽车是“伟大的美国公司”，在美国投资生产。美国商务部长卢特尼克几周前还赞扬福特汽车与中企的合作。

福特汽车发言人星期三说：“整个情况令人费解。我们与政府的保持良好且具建设性的对话，但却出现上述的信函。”

特朗普政府传递的交错信息，反映更广泛的讨论。总统特朗普以保护美国企业免受中国企业竞争，重建国内制造业为主要任务，政府官员则在美国和中国企业合作是否越界意见分歧。