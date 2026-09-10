意大利一个游说团体敦促欧盟对超过一定门槛的中国产汽车及零部件，加征80%的关税，以保护欧洲汽车产业。

意国汽车供应商游说团体意大利汽车工业协会（Anfia）主席瓦瓦索里（Roberto Vavassori）告诉路透社，中国向欧盟出口的汽车若不超过欧洲年度汽车注册量的8%，应享受免关税待遇，但超过此限额的进口汽车则应征收80%的关税。

瓦瓦索里认为，此举应涵盖汽车和零部件，因为零部件约占汽车价值的80%。

瓦瓦索里说：“我们对中国产业的成就怀有极大的敬意，但这种敬意如今已转变为恐惧。”欧洲不能失去一个对其战略自主至关重要的产业。

瓦瓦索里提出上述看法前，面对需求下滑和来自中国的竞争加剧的德国大众汽车，批准了一项重大重组计划。

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欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据显示，今年上半年中国品牌汽车在欧盟的销量占比升至9%以上。

欧盟已在标准的10%汽车进口关税之外，对中国制造的电动汽车加征额外关税，综合关税税率依据制造商而决定，税率介于18%至45%之间。这些措施2024年实施，预计长达五年。

瓦瓦索里也针对中国汽车制造商在欧洲建立供应链的长期承诺提出质疑。他指比亚迪、奇瑞等汽车制造商正将生产转移至欧洲，但它们对本地采购兴趣寥寥。