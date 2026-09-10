中国奥运冠军刘翔在社媒发文称，已完成买断，与上海体育局再无关联。上海体育局回应称，尊重刘翔自主择业的决定。

上海体育局星期四（9月10日）下午在官方微信公众号上通报，该局前期与刘翔深入沟通，提供了包括田径中心负责人、技术总监、体育类高校等组织安置方向，刘翔最终选择自主择业，“我们予以充分尊重”。

据通报，刘翔9月1日递交了自愿选择自主择业申请表，并签署了有关协议；人事关系手续9月7日基本办理完结，并按规定给予了自主择业经济补偿金。

上海体育局称，“对于刘翔将2015年4月以来全部工资收入捐赠用于西藏吉隆泥石流救灾的善举，我们深表敬意。”

据介绍，上海市体育政策规定，组织安置和自主择业是运动员安置工作的两条途径。过去十年里，上海市对近千名运动员进行了退役安置，其中包括10余位获得奥运冠军、世界冠军的运动员。该局会继续关心好包括刘翔在内的所有退役运动员。

上海体育局也表示，将认真吸纳各方面意见建议，持续优化上海市退役运动员安置政策，健全运动员转型发展支持体系，切实维护好退役运动员合法权益。

刘翔星期四上午在个人微博就自己的安置问题写道，已在9月1日完成买断，获得49.4万人民币（9.3万新元）买断费，与上海体育局再无关联。

他并称，自己在9月2日将2015年4月退役至今所有收入98万2935元人民币全数捐给中华慈善总会用于西藏泥石流救灾。

刘翔8月26日在微博发文，就上海体育局对他安置问题——买断或当教练上班，征询网民意见。上海官方当天回应称，已跟刘翔进行了沟通，将主要通过组织安置或自主择业对他予以妥善安置。

现年43岁的刘翔在2004年雅典奥运会男子110米跨栏决赛，为中国赢得史上首枚男子田径奥运金牌。2008年，他在北京奥运会上伤退，2012年伦敦奥运会，在预赛中跨越第一个栏时就被绊倒，最后单脚跳到终点。

连续两届奥运会未能完赛，刘翔一度从国民偶像，沦为中国网民口中的“刘跑跑”。刘翔之后淡出体坛，2015年4月宣布退役。