中国石化一名研究人员星期四（9月10日）称，预计中国电动车渗透率将继续上升，但接近2030年时增速将放缓，到2030年达到75%至80%。

据路透社报道，中国石化经济技术研究院副总经理王佩在亚太石油会议（APPEC）上说，研究院估算今年中国电动车将替代5600万吨、约合每天120万桶的石油需求。

王佩说：“这相当于中国成品油总需求的近15%……被替代的石油需求约三分之二来自汽油车，三分之一来自柴油车。”

王佩称，中国是全球最大的电动车市场，7月电动车渗透率达到65%，高于去年的53%，更远高于2020年的5%。相关数据包括纯电动车和插电式混合动力汽车。

她也说，目前中国几乎所有公共交通车辆都已实现电动化。

王佩将电动车快速普及归因于此前的政府补贴，以及中国广泛覆盖的充电基础设施。

人民网8月24日引述中国国家能源局报道，根据中国国家充电设施监测服务平台数据，截至今年7月底，中国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2368.3万个，同比增长41.9%。

其中，公共充电设施（枪）509.9万个，同比增长21.3%，额定总功率达到2.55亿千瓦，单枪平均功率约为49.97千瓦；私人充电设施（枪）1858.4万个，同比增长48.8%。