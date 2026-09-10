美国总统特朗普再称要对台湾输美晶片课重税，台湾国科会副主委张振豪称“我们就听一听”，他随后又改口称，不是听听就好，会持续与美方沟通。

据联合新闻网报道，美国共和党当地时间星期三（9月9日）在达拉斯召开中期选举大会，特朗普演说提及台湾，主张美方应该对输美的台湾晶片课征高额关税。

对此，张振豪星期四（9月10日）在行政院会后记者会上回应称，特朗普常常会讲一些话，“我们就听一听”，持续做该做的事，好好发展产业。

在媒体提问的空档，张振豪又改口称“刚刚讲话比较快一点，可能要修正一下，并不是听听就好”，强调台湾一直很重视与美方的关系，双方已签订投资备忘录（MOU）、持续展开经贸合作，未来会持续与美方沟通。

据法新社报道，共和党星期三在达拉斯美国航空中心召开为期两天的全国代表大会。这是共和党首次专门为中期选举举办全国代表大会。

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大会既不提名候选人，也不安排正式的党务议程，因此更像是特朗普的中期选举竞选活动，也被戏称为“特朗普狂欢节”（Trumpapalooza）。

尽管特朗普的支持率近期已跌至仅略高于30%的低位，共和党仍试图将竞选努力与他紧紧捆绑，以此吸引选民支持。