中国国家主席习近平预计本月下旬访美，四名经销商透露，中国加大对美国大豆的采购，本周购买了约100万吨美国大豆。

路透社星期四（9月10日）引述四名经销商报道上述消息。据报道，这批采购量已接近北京向美国承诺年购买量2500万吨的一半。

中国加大采购美国大豆有助提振与美国的经贸和外交关系，也因世界头号大豆出口国巴西产量减少，影响全球油料供应。

报道引述一名驻亚洲的经销商称，“中储粮集团过去几天增加了采购。它们在习近平访美前持续购买。”

中国大型涉粮央企中储粮集团和中粮集团均未立即回应路透社的置评请求。

美国农业部星期三（9月9日）通报，有34万吨美国大豆销往中国，另有10万吨则卖到不明目的地。

中美元首今年5月在北京会晤后，华盛顿称北京答应每年采购170亿美元（215亿新元）的非大豆美农产品，直至2028年，同时也承诺在同个时期每年采购2500万吨美国大豆

美国总统特朗普7月在一场活动上称，中国国家主席习近平将于9月24日访美。中国至今尚未确认习近平访美日期，或美国大豆与其他农产品的计划采购量。

美国贸易代表格里尔上星期四（9月3日）透露，中国国家主席习近平本月访问华盛顿期间，美中预计将公布农业贸易及相关非关税壁垒方面的安排。