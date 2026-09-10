中国牵头成立国际打击电信网络诈骗联盟，旨在建立各国执法部门广泛参与，具有行动和协调能力、专业性的政府间国际组织。

据中新社报道，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会星期四（9月10日）在中国江苏连云港举行。来自46个创始国、34个观摩国以及联合国、国际刑警组织等四个国际组织的代表齐聚一堂。

会上，中国和越南、老挝、肯尼亚、柬埔寨、巴基斯坦、俄罗斯等联盟发起国、创始国代表分别致辞、发言，国际刑警组织代表致贺辞。

各方共同发布了《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。声明指出，各国共同认识到电信网络诈骗正在成为世界公害，认识到建立一个以国际公约为基础，更聚焦、更专业、更高效、更具行动性的政府间国际组织，对于共同应对和打击电信网络诈骗及关联犯罪，保护各国公民、法人及其他组织的安全与合法权益极具现实意义和积极作用。基于共同的愿景与共识，各方同意共同发起建立国际打击电信网络诈骗联盟。

据悉，国际打击电信网络诈骗联盟是为深入践行全球安全倡议、全球治理倡议，由中国政府发起，旨在建立一个各国执法部门广泛参与，以有效应对跨国电信网络诈骗犯罪及关联犯罪为核心职能，具有一定行动和协调能力、专业性的政府间国际组织。