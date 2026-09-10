湖南长沙一起女子指控4岁男童“摸屁股”性骚扰事件，过去几天引爆中国舆论。中国官媒《人民日报》刊文批评个别人无事生非引起对立，复旦大学中国研究院副院长范勇鹏则称，这起事件估计会载入史册。

《人民日报》星期三（9月9日）晚刊出题为《4岁男童的肢体接触，不是制造流量漩涡的素材》的评论文章。

文章称，长沙一起因幼童肢体触碰引发的纠纷持续引发关注，一名女子称8月26日在餐厅内被一名4岁男童“摸了屁股”，要求男童父母书面道歉并承诺管教孩子；男童父母则称孩子是奔跑中不慎触碰。事发后有关部门先后组织三次调解，双方未达成和解，目前女子称要走诉讼流程。

评论指，一起日常生活中的小摩擦，在中国互联网上闹得“满城风雨”，成为全网关注的舆情事件，背后与两个词有关：“性骚扰”和“维权”。

涉事女子在她的社媒账号发布视频时，使用了“在餐厅被4岁男童摸臀”的措辞。评论称：“尽管4岁幼童在法律层面上属无民事行为能力人，不具备性意图和辨别能力，用网友们的话说就是，一个4岁孩子懂什么？但摸臀这样的虎狼之词，很容易引来流量狂欢。”

评论也说：“寻常的小矛盾，闹到调解三次不成，还要诉诸法庭。这里面究竟有多少是当事人的委屈，有多少是自媒体对流量的算计，暂不评价。但其作为‘维权’的表象则是流量青睐的对象。”

《人民日报》称，中国近年来的一些极端案例显示，个别人的小题大做甚至无事生非，因为借用话术攀扯上公众普遍关心的话题，便可能造成极大的流量漩涡和公共资源浪费，甚至引起对立和撕裂。“这类现象值得高度警惕。”

涉事女子的抖音账号目前已被禁止关注、微博账号已被站方开启一键防护，无法关注。评论说：“相关平台的做法是必要的，绝不能把这类纠纷变成网络流量的猎物。如果双方进入诉讼程序，相信法律自有公断。舆论不应做审判，但是非曲直自在人心。”

范勇鹏星期三也在微博发文说：“诬告4岁男童性骚扰并伤害未成年案，估计会成为一个载入史册的典型事件。最应该警惕这个事情的，应该是女性。首先中国女性拥有很多优秀品质，但被这种‘小仙女’不断玷污。其次女性平等地位的争取很不容易，经历漫长而曲折……但是这些碰瓷式极端女权，已经在扭曲全社会的价值观。”

范勇鹏也批评中国基层部门在这起事件中“和稀泥”，一定程度上是由于传统思想还没转变，“一旦文化免疫机制完成转变，摧毁对女性友好和优待保护的文化环境，广大普通女性也会连带受害”。

范勇鹏说：“极端女权发展到今天，各方面都要深刻反思改弦更张，特别是要整顿平台，网络扫黑，狠刹诬告碰瓷之风。同时广大正常女性也要站出来，坚决地批评反对任何一种破坏社会团结、污染文化氛围、恶化发展环境的极端行为。这个问题上，分界线不是性别，而是善恶、甚至只是做人底线。”

中国人民大学吴玉章讲席教授金灿荣、香港城市大学法律学院副院长王江雨等中国网络“大V”，转发了范勇鹏的贴文。