在中美元首预计本月会晤前几周，消息人士称，中国愿意协助促成美国与朝鲜两国领导人再次会晤。

香港《南华早报》引述多名知情人士报道，随着美国总统特朗普寻求重启与平壤之间的接触，北京正加大努力，在重振美朝两国外交方面扮演积极且建设性角色，凸显了中国在朝鲜半岛谈判中保持核心参与者地位的决心。

报道也引述两名消息人士称，北京将支持所有有助于重启对话的可信努力，但由于朝鲜领导人金正恩与俄罗斯及中国的关系得到加强，加上金正恩对过去与特朗普的几次会晤感到失望，金正恩很可能会为重返谈判桌开出高价码。

消息人士称，北京寻求在朝鲜半岛外交中扮演核心角色，但也希望美国能保证有明确目标。

特朗普曾持续向金正恩释放对话信号。韩国国家情报院不久前向国会汇报时评估，朝美之间虽尚未证实开展具体接触，但已出现对话迹象，特朗普与金正恩举行首脑会谈随时都有可能发生。

特朗普在第一任期内三度与金正恩会面，包括2018年在新加坡举行、全球瞩目的历史性首次特金会。