路透社引述三名知情者称，包括华为和寒武纪在内的中国人工智能（AI）晶片制造商，已大幅上调现有及下一代AI处理器的价格。高带宽内存成本飙升，也令中国开发可替代英伟达产品的国产AI晶片面临更大压力。

两名知情者透露，华为已将Ascend 950DT加速卡的报价上调至25万元（人民币，下同，4万7086新元）以上。这款加速卡集成AI处理器、内存和其他组件。

知情者称，根据合同条款不同，目前的报价较两个月前向客户提供的报价上涨20%至50%。

华为此前公开说，旗下最先进的AI晶片950DT将在2026年第四季度推出。

两名知情者透露，寒武纪也上调了下一代晶片的报价。这款晶片暂称“690”，目前报价较两个月前高出20%至30%，但知情者没有透露具体价格。

知情者称，规模较小的AI晶片制造商沐曦和天数智芯也进行了类似幅度的提价。

路透社报道认为，这轮涨价反映出，全球高带宽内存（HBM）短缺的影响正蔓延至中国AI产业。与此同时，中国政府正推动企业采用国产晶片替代英伟达产品。

知情者也说，自美国政府2024年12月收紧特定先进HBM产品的对华出口管制以来，中国晶片制造商越来越依赖灰色市场渠道获取相关产品。

知情者称，通过这些渠道取得的HBM价格，通常是中国以外买家采购价格的数倍。由于存储晶片占AI加速器生产成本的很大一部分，HBM价格上涨也直接推高了成品加速卡的价格。