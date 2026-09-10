中国国家主席习近平和美国总统特朗普预计9月24日举行峰会，但中方至今未证实相关消息。中国外交部星期四（9月10日）称，双方就年内元首互动安排，保持着沟通。

中国外交部发言人郭嘉昆星期四主持例行记者会。有记者就中国外长王毅与美国驻华大使庞德伟会面和中美关系提问。

对此，郭嘉昆回应，关于王毅会见庞德伟的有关情况，中国已经发布了有关消息。

郭嘉昆还说，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，双方就年内元首互动安排，保持着沟通。

据中国外交部官网消息，王毅8月26日在北京会见庞德伟。王毅说，在两国元首领航掌舵下，双方正在推动构建中美建设性战略稳定关系。事实证明，改善发展中美关系，在相互尊重基础上和平共处，进而合作共赢，符合两国人民根本利益，符合国际社会共同期待。

不过，王毅指出，中美关系仍面临各种风险挑战。双方应把两国元首达成的重要共识落到实处，聚焦积极议程，妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰、克服障碍。

习近平和特朗普预计9月24日举行峰会。据彭博社报道，特朗普上星期五（9月4日）告诉记者，他将在9月24日设国宴款待到访的习近平。

特朗普也淡化了美中国两国之间因伊朗课题而产生的摩擦。他说：“我们会搞一场国宴，而且我们要 —— 我们跟中国办大事，我们与中国之间的关系一直很好。”