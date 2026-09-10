星期四（9月10日）是中国的教师节，多地政府政务账号当天转帖官媒题为《人民领袖｜此情不忘是师恩》的文章。文中引述中国国家主席习近平的中学老师称，习近平时常给她送书，其中包括他的博士论文或著作。

这篇星期三（9月9日）在央视网“人民领袖习近平”栏目发布的文章称，1965年秋，12岁的习近平升入北京市八一学校初中一年级四班学习。在这个班的语文老师陈秋影眼中，少年习近平“性格稳重仁厚，在课堂上勤学多思”。

文章称，陈秋影经常在课堂上讲授杜甫的诗，诗句中心系苍生、悲悯天下。“习近平下课后主动找到陈秋影，说自己十分喜爱杜甫，希望多读一些杜甫的作品。”

据介绍，从八一学校毕业后，习近平到陕西延安梁家河插队，多年后又到地方工作。在外地工作、生活的几十年里，每逢有来北京开会或是处理公务的机会，习近平总会抽出时间去拜访昔日恩师。

文章引述陈秋影回忆写道：“习近平时常给她送书，有他的博士论文或者著作，也有他新到任省市的介绍，冬日里还托人送来几头福建水仙。”

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曾在八一学校任习近平副班主任的陈仲韩则说，在他眼中，习近平“是一个念恩的人，有情分的人”。

陈仲韩回忆：“（习近平）第一次来我家，还是他在梁家河插队时。那时我家住平房。我们聊往事，聊梁家河，也聊了很多书籍。后来我去福州看过他。一点架子都没有，一口一个陈老师。他当时的班主任名叫齐荣先，退休后生病时，习近平也曾去看望过。”

文章也提到，2002年教师节前一天，习近平来到厦门集美大学，在其他活动结束后，专程看望了自己在清华大学读书时的老师刘翠琴。习近平当时握住刘翠琴的手说：“谢谢您，谢谢您当年的教育和培养。”

文章最后写道，2016年9月9日，在母校北京市八一学校，习近平同老师们握手交谈时说：“当年老师对我们要求十分严厉，现在回想起来，终生受益。”一名老教师对他说：“您给人民带来了幸福。”习近平则回应称：“是老师培养了我们。”

另据新华社星期三报道，在中国第42个教师节到来之际，习近平代表中共中央向中国教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。

习近平说，长期以来，中国广大教师认真贯彻中共的教育方针，躬耕教坛、传道授业，为中共和中国的国家事业发展作出了重要贡献。

习近平还说：“新征程上，希望广大教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，大力弘扬教育家精神，涵养高尚师德师风，提升专业素质能力，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。各级党委和政府要重视加强教师队伍建设，在全社会营造尊师重教良好氛围，汇聚起教育强国建设的强大合力。”