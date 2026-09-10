针对美国苹果公司发布的首款折叠屏手机iPhone Duo仅支持eSIM，中国电信巨企中国移动回应称，用户可到公司旗下业务厅办理相关服务。

据梨视频报道，中国移动客服工作人员星期四（9月10日）受询时称，移动目前有eSIM卡服务，需要用户携带身份证和相关手机，到指定的移动营业厅去办理。但eSIM服务与具体机型相关，目前也在不断更新，建议用户等设备正式发售到手后，携带本机咨询营业厅工作人员。

中国其他两大电信巨头中国联通和中国电信客服人员应询时称，未收到iPhone DuoeSIM服务的具体情况通知。

中国联通客服人员说，目前苹果手机仅支持iPhone Air和iPhone 17e两个型号的eSIM办理。

中国电信客服则称，如果参考此前iPhone Air的eSIM办理方式，需要用户通过App预约附近网点，随后携带本人身份证及手机进行办理。至于iPhone DuoeSIM服务情况，建议关注后续苹果与中国电信的合作形式。

苹果公司当地时间星期三（9月9日）在加利福尼亚州丘珀蒂诺的总部举行新品发布会，推出首款折叠屏手机iPhone Duo。Duo不配备实体SIM卡槽，仅支持eSIM。这款手机将于10月16日起开始接受预购，并从10月23日起正式发售，中国大陆售价从1万5999元人民币（3016新元，256GB）起跳。

去年9月，苹果发布迄今最薄的新机iPhone Air，并首次取消实体卡槽，采用仅支持eSIM的设计。当时，由于仅支持eSIM（嵌入式手机识别卡）对北京严格的实名制监管带来挑战，iPhone Air在中国延期发售，正等待当局审批放行。

去年10月，据新华社报道，中国电信、中国移动和中国联通已获工信部批准，在全国上线eSIM手机办理业务。