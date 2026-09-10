香港《明报》星期四（9月10日）下午报道，香港第一份财经报章《信报》的创办人林行止日前逝世。

报道未提到林行止具体逝世的时间。

本名林山木的林行止于1973年与妻子骆友梅及报界前辈罗治平创办《信报》，至1996年的24年间，每天撰写《政经短评》，被誉为“香江第一健笔”，1997年初他停写社论，转写内容不局限于政治经济的《林行止专栏》。

林行止1997年一度把《信报》的管理交棒给女儿林在山。2006年8月，李嘉诚次子、电讯盈科主席李泽楷以3500万美元购入《信报》五成股份，至2014年9­月购入余下股权。与此同时，林行止继续撰写专栏。

截至2019年8月，林行止已连续45年240日撰写专栏，获健力士世界纪录确认为全球连续撰稿时间最长的报章专栏作家，健力士公司并向他颁发奖状。

林行止2021年7月在其专栏中宣布搁笔，他当时在专栏中写道：“在本报不同岗位工作了四十八年零二十七天，今天要和读者同侪道别了。这是笔者健康条件尚可，在大环境仍有选择自由之下作出的自由选择。”

他也说，自己近半世纪来直抒胸臆、畅所欲言，既有精神满足，复有实质收获，身心愉快；但愿往后也能舒心适意过日子。