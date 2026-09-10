中韩两国举行首届旅游业交流会，就赴韩团队旅游产品开发销售、扩大游客招徕等合作事宜进行讨论。

据韩联社报道，韩国文化体育观光部星期四（9月10日）表示，当天与韩国观光公社（旅游发展局）、韩国旅游业协会在仁川共同举办首届韩中旅游业交流会。

这是韩中两国旅游业协会首次举办官方交流活动，中国旅行社协会负责人、中国组团旅行社代表、韩国50家接待旅行社相关人士等共200多人参加。

与会人员将交流旅游市场动态，并通过旅行社洽谈会，就赴韩团队旅游产品开发销售、扩大游客招徕等合作事宜进行讨论。

韩国旅游业协会将在本次交流会上推介通过公开征集评选出的68款优秀旅游产品，涵盖家庭旅游、韩国美妆、康养、休闲体育、地方特色旅游等。

地方旅游推介说明会和企业间洽谈会星期五（9月11日）将在庆尚北道安东国际会展中心举行。中国百强旅行社以及当地旅游、媒体、航空业界代表，韩国地方政府、地方观光公社及业内人士将参加活动。韩国的江原、庆南、庆北、大邱、全北、忠北、忠南等七个地方政府将介绍利用当地国际机场开发旅游产品的计划及具体旅游线路，并就开发、销售以地方停留为特色的旅游产品开展洽谈。

中国主要组团旅行社代表、媒体记者等120人还将参加8日至15日举行的旅游推介考察活动，赴济州、釜山、大邱、安东、庆州、大田、丹阳等地考察景点。