中国山东省青岛市北海造船厂一艘外籍货轮在靠港维修时起火，造成重大人员伤亡。中国国家主席习近平作出指示，要求尽速查明事故原因，依法严肃追责。

据新华社客户端报道，山东青岛市北海造船有限公司一艘外籍货轮星期四（9月10日）上午11时15分许靠港维修期间起火，造成重大人员伤亡。

事故发生后，中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出指示指出，山东青岛市北海造船厂一货轮发生火灾，造成重大人员伤亡。要抓紧搜救失联人员，妥善做好善后安抚等工作，并尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。

习近平强调，各地区各有关部门要深刻汲取教训，深入排查整治各类火灾隐患，落实落细防范措施，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

中共政治局常委、中国国务院总理李强作出批示指出，要抓紧搜救被困人员，全力救治伤员，做好善后处置工作，严防次生灾害。国务院安委会要举一反三，进一步压实各地各条线安全生产责任，深入排查整治风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。

根据习近平指示和李强要求，应急管理部已派出工作组赶赴现场指导。山东省已组织力量全力做好现场处置等工作。目前，各项工作正在进行中。